MKE Ankaragücü'nden "Ahmet Çalık anısına" düzenlenen turnuvayla ilgili açıklama

MKE Ankaragücü Kulübü, dün "Ahmet Çalık anısına" düzenlenen turnuvayla ilgili açıklamada bulundu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, dün "Ahmet Çalık anısına" 12 Yaş Altı Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası'nın düzenlendiği, organizasyona Altınordu, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'un davet edildiği belirtildi.

Turnuvanın Tandoğan Tesisleri'nde saat 11.00'de başlayacağının kulüp temsilcilerine bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Ankara'da hava şartlarının kötü olması nedeniyle 23 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde turnuvaya katılan kulüplerin tamamı ile iletişime geçilip, turnuva için bir iptalin söz konusu olmadığı, sabah tekrar değerlendirmeye alınacağı paylaşılmıştır. 24 Ocak Pazartesi günü Tandoğan Tesislerimizin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcilerinden Sayın İrfan Erbaş'tan saha konusunda destek istenmiştir. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından turnuva için futbol oynamaya elverişli, Yenimahalle Hasan Doğan Tesisleri tahsis edilmiştir. 12 Yaş Altı Geleceğin Yıldızları Ahmet Çalık Turnuvası'nın Yenimahalle Hasan Doğan Tesisleri'nde oynanacağı konusunda, tüm katılımcı futbol kulüplerine saat 09.45'te bilgi verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nden farklı bir talebin geldiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gençlerbirliği temsilcileri, futbol takımlarını toparlamakta zorluk çekeceklerini, saat 13.00'te tesislerini hazırlayıp, dilenirse turnuvanın kendi sahalarında yapılabileceğini iletmiştir. Maç sabahı, teknik ekip ve futbolcuları ile hazır olarak maçın oynanıp oynanamayacağı noktasındaki kararı bekleyen Altınordu, Demir Grup Sivasspor ve kulübümüz bu talebe onay vermemiştir. Demir Grup Sivasspor'un maç bitimi, Sivas'a kara yolu ile döneceği için kötü hava koşullarını da düşünerek özellikle turnuvanın saat 11.00'de başlaması noktasındaki talebi, organizasyonu yapan kulüp olarak tarafımızca da desteklenmiştir."

Sonuç olarak dün turnuvanın aynı saatte hazırlığını yapan kulüpler tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, "Güzel kalpli kardeşimiz 'Ahmet Çalık Anısına' gerçekleşen turnuvaya katılan tüm camialara teşekkürü borç bilir; MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu organizasyonların her zaman destekçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz." açıklaması yapıldı.