Üye Girişi
MKE Ankaragücü'nden "Ahmet Çalık anısına" düzenlenen turnuvayla ilgili açıklama - Son Dakika

MKE Ankaragücü'nden "Ahmet Çalık anısına" düzenlenen turnuvayla ilgili açıklama

25.01.2022 14:56
MKE Ankaragücü'nden "Ahmet Çalık anısına" düzenlenen turnuvayla ilgili açıklama

MKE Ankaragücü Kulübü, dün "Ahmet Çalık anısına" düzenlenen turnuvayla ilgili açıklamada bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü, dün "Ahmet Çalık anısına" düzenlenen turnuvayla ilgili açıklamada bulundu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, dün "Ahmet Çalık anısına" 12 Yaş Altı Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası'nın düzenlendiği, organizasyona Altınordu, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'un davet edildiği belirtildi.

Turnuvanın Tandoğan Tesisleri'nde saat 11.00'de başlayacağının kulüp temsilcilerine bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Ankara'da hava şartlarının kötü olması nedeniyle 23 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde turnuvaya katılan kulüplerin tamamı ile iletişime geçilip, turnuva için bir iptalin söz konusu olmadığı, sabah tekrar değerlendirmeye alınacağı paylaşılmıştır. 24 Ocak Pazartesi günü Tandoğan Tesislerimizin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcilerinden Sayın İrfan Erbaş'tan saha konusunda destek istenmiştir. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından turnuva için futbol oynamaya elverişli, Yenimahalle Hasan Doğan Tesisleri tahsis edilmiştir. 12 Yaş Altı Geleceğin Yıldızları Ahmet Çalık Turnuvası'nın Yenimahalle Hasan Doğan Tesisleri'nde oynanacağı konusunda, tüm katılımcı futbol kulüplerine saat 09.45'te bilgi verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nden farklı bir talebin geldiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gençlerbirliği temsilcileri, futbol takımlarını toparlamakta zorluk çekeceklerini, saat 13.00'te tesislerini hazırlayıp, dilenirse turnuvanın kendi sahalarında yapılabileceğini iletmiştir. Maç sabahı, teknik ekip ve futbolcuları ile hazır olarak maçın oynanıp oynanamayacağı noktasındaki kararı bekleyen Altınordu, Demir Grup Sivasspor ve kulübümüz bu talebe onay vermemiştir. Demir Grup Sivasspor'un maç bitimi, Sivas'a kara yolu ile döneceği için kötü hava koşullarını da düşünerek özellikle turnuvanın saat 11.00'de başlaması noktasındaki talebi, organizasyonu yapan kulüp olarak tarafımızca da desteklenmiştir."

Sonuç olarak dün turnuvanın aynı saatte hazırlığını yapan kulüpler tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, "Güzel kalpli kardeşimiz 'Ahmet Çalık Anısına' gerçekleşen turnuvaya katılan tüm camialara teşekkürü borç bilir; MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu organizasyonların her zaman destekçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz." açıklaması yapıldı.

YORUMLAR
500

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Ahmet Çalık, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nden 'Ahmet Çalık anısına' düzenlenen turnuvayla ilgili açıklama - Son Dakika Spor


Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35
İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait         
14:19
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu!         
12:49
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Altının gram fiyatı 801 lira seviyesinden işlem görüyor! İşte tüm rakamlar Altının gram fiyatı 801 lira seviyesinden işlem görüyor! İşte tüm rakamlar         
11:52
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
14:56 Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı
14:40 Taammüden dayakçı! Öğrencisinin kanlı kazağını, satın aldığı yenisiyle değiştirmiş
14:34 Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında
14:31 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Ömer ölmedi mi? Mazo ve Han kardeş mi?
14:31 Kırmızı Oda'da sürpriz isim! Erkan Petekkaya tekrar dizide
14:19 İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait
14:17 İzzet Yıldızhan eleştirilere sessiz kalmadı! ''Kimse bana iftira atamaz, bedel ödeyeceksiniz''
14:13 Çinli iş insanları, Türk ortaklarını dolandırdı! Bunalıma giren oğul, intihar etti
14:01 Oğuzhan Özyakup'a İzmir'den sürpriz talip! Pazarlıklar başladı
13:59 Türünün 260 yıl sonra bulunan ilk örneği! Tarlasında bulduğu bozuk paranın değeri şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 15:03:18. #1.11#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nden "Ahmet Çalık anısına" düzenlenen turnuvayla ilgili açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement