SPOR MKE Ankaragücü'nden anlamlı kampanya - Son Dakika
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SPOR MKE Ankaragücü'nden anlamlı kampanya

24.09.2022 13:38

MKE Ankaragücü'nden anlamlı kampanya"Hayat kurtarmak senin kanında var"Başkan Faruk Koca: 1 ünite kan 3 cana dermandırTeknik direktör Ömer Erdoğan: Herkes 15 dakika zaman ayırsın ve bu projede yer alsınErcan ATA - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, teknik...

MKE Ankaragücü'nden anlamlı kampanya

"Hayat kurtarmak senin kanında var"

Başkan Faruk Koca: 1 ünite kan 3 cana dermandır

Teknik direktör Ömer Erdoğan: Herkes 15 dakika zaman ayırsın ve bu projede yer alsın

Ercan ATA - Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA) MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, teknik direktör Ömer Erdoğan, yöneticiler ve taraftarlar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Kızılay'a kan verdi

Ankaragücü yönetimi aldığı kararla "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Ankara Kızılay'da gerçekleştirilen kampanyaya katılan kulüp başkanı Faruk Koca, teknik direktör Ömer Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri Zeynep Karamancı, Hüseyin Aytekin, Yusuf Tanık, Birol Tekin, Harun Oğraş, Ali Çetin, Gülsen Yılmaz ve taraftarlar, Kızılay Kan merkezine kan bağışında bulundular.

"1 ÜNİTE KAN 3 CANA DERMANDIR"

Göreve geldikleri günden bugüne kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirten MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kan bağışından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Kulüp başkan vekilimiz Zeynep Karamancı'nın öncülüğünde Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlattık" diyen Koca, "1 ünite kan 3 cana dermandır. Kan vermek her zaman sağlıklıdır. Bilimsel olarak erkeklerin 3, kadınların 4 ayda bir kan vermesi çok sağlıklıdır. Ankaragücü olarak yöneticilerimiz, hocamız ve taraftarlarımız burada. Kampanyayla bir katkımız olursa kendimizi mutlu edeceğiz. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Ayrıca kan veren taraftarlarımıza, yine kendimizin tasarladığı sarı-lacivert tişört hediye edilecek. Yapılan faaliyetlerin kalıcı olması için sembollerin kullanılması çok önemli. Bu tarz kampanyaları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: BİZ BURADA İLK ADIMI ATMIŞ OLDUK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, bu projeyi hayata geçirdikleri için başkan, yönetim kurulu ve taraftarlara teşekkür etti. Kendileri gibi tanınmış insanların bu projelerde yer almasının önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, "Herkes 15 dakika zaman ayırsın ve bu projede yer alsın. İnşallah bizim de katkımız olur ve buradan şifa bekleyen insanlarımıza yardımcı oluruz. Futbolda çok büyük camiaları temsil ediyoruz. Biz buradan ilk adımı atmış olduk. İnşallah diğer kulüplerimiz, yöneticilerimiz, hocalarımız ve futbolcu kardeşlerimiz bu kampanyaya ne kadar destek olurlarsa o kadar iyi olur." diye konuştu.

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MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyası
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR MKE Ankaragücü'nden anlamlı kampanya - Son Dakika

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