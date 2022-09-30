Emre Kılınç, MKE Ankaragücü'nde eski formunu yakalamak istiyor - Son Dakika
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Emre Kılınç, MKE Ankaragücü'nde eski formunu yakalamak istiyor

30.09.2022 11:16
Emre Kılınç, MKE Ankaragücü'nde eski formunu yakalamak istiyor

MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'dan kiraladığı Emre Kılınç, sarı-lacivertli kulüpte iyi bir sezon geçirerek kendini tekrar kanıtlamak istediğini söyledi.

MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'dan kiraladığı Emre Kılınç, sarı-lacivertli kulüpte iyi bir sezon geçirerek kendini tekrar kanıtlamak istediğini söyledi.

Transferin son günü başkent ekibine transfer olan Emre, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Forma şansı azaldığı için Galatasaray'a transferin kapanmasına 2 hafta kala ayrılma istediğini dile getirdiğini belirten Emre, "Kendimi tekrar kanıtlamak istiyordum. Bana gelen 10'a yakın teklif vardı, Ankaragücü'nü tercih ettim. Beni en çok isteyen kulüp Ankaragücü'ydü ve bu tercihimde çok mutluyum. Ömer Erdoğan'ın isteği önemliydi. Taylan Antalyalı'nın da buraya gelmesi ve hocamızın kafasındaki oyun planını da anlatması benim için etkili oldu. Bu yüzden en büyük etken Ömer hoca diyebilirim. Eşim de Ankaralı, bu da önemli bir sebepti burayı tercih etmemde." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nün üst sıraları hedeflediğini anlatan 28 yaşındaki futbolcu, "Şu an için alt sıralardan çabuk şekilde kurtulup üst sıralara çıkmalıyız. İlk 10'a girince üst sıralara tırmanmak için çalışacağız. Yeni çok fazla oyuncu var. Ligimiz yabancı oyuncular için de zor. Herkesin herkesi yendiği bir lig. Taraftarımızın desteğini buraya gelmeden de hissettim. Ankaragücü ligimizin en iyi taraftarına sahip. Başakşehir maçında onları galibiyetle mutlu etmek istiyoruz. Başakşehir karşısında da kazanmak istiyoruz. Onlara da sezonun ilk golünü atmak istiyoruz." diye konuştu.

"Galatasaray'da çok da kötü giden bir dönemim olmadı"

Sivasspor'dan Galatasaray'a sezonun en önemli transferlerinden biri olarak gelen Emre Kılınç, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği 2 yılı ve ayrılışını şöyle anlattı:

"Aslında Galatasaray'da çok da kötü giden bir dönemim olmadı. Yunus Akgün çok formda geldi, geçen sezon Kerem Aktürkoğlu çok iyi işler yaptı. İkisini de çok severim. Hocamızın beni onların gerisinde görmesi doğal. Galatasaray'da iki senedir orta saha oynadım. İlk sene takımın en fazla forma giyen oyuncularındandım, 41 maç oynadım. Şampiyonluğu da averajla kaçırmıştık. Geçen sene farklı bir proje vardı, yine forma şansı buldum. Bu sene Galatasaray'a büyük transferler geldi, Yunus ve Kerem'in performansı ortada. Okan hocayla iyi bir ilişkimiz var. Ben oynayıp kendimi tekrar kanıtlamak istedim."

Galatasaray'da çalıştığı tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i çok önemli bir teknik adam olduğunu ifade eden Emre, "Fatih Terim'i anlatmaya gerek yok, Türk futbolunun en değerli insanlarından birisi. Fatih hocayla Avrupa'da devam etseydik daha farklı olabilirdi. Torrent de değerli bir antrenör. Tabii alışma dönemi zor oluyor. Yabancı bir hocanın uyum sağlaması kolay değil. Fatih hocayla daha farklı olabilirdi. Geçen sene Avrupa'da başarılıydık, tabii Barcelona geldi kurada." değerlendirmesinde bulundu.

10 numarada değil, kanatta mutlu

Emre Kılınç, 10 numara pozisyonundan daha çok kanatlarda oynadığı zaman mutlu olduğunu dile getirdi.

Altyapılarda kenar oyuncusu olarak oynadığını vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, "Kenarda daha rahat oynuyorum. Orta sahada da oynadığım zaman da görevimi yaparım. Kenar oynamak daha fazla mutlu ediyor. Zaten buraya gelmemdeki sebeplerden biri de buydu. Hocamız beni kenar oynatmak istiyor ama son maçta olduğu gibi ortada da oynayabilirim." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nda tekrar oynama istediğini de vurgulayan Emre, "Futbol oynadığımız sürece milli takımda olmak isterim. Tolga Ciğerci çok iyi bir başlangıç yaptı, geçen sene de iyi oynuyordu ve milli takımı hak etti. Benim için de iyi performans sergileyip tekrar ülkemi temsil etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Emre Kılınç, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Kılınç, MKE Ankaragücü'nde eski formunu yakalamak istiyor - Son Dakika

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