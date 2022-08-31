Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı - Son Dakika
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Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı

31.08.2022 15:57

Ankaragücü, serbest statüde bulunan Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Son olarak Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getiren MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci'yi renklerine bağladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Başkent ekibi, serbest statüde bulunan Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1.5 aydır futbolcuyla görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, "Hocamızın da ortak kanaati doğrultusunda transferi netleştirdik. Yarım saat önce de Tolga'yı buraya davet ederek sürpriz yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

MKE Ankaragücü'ne transferi gerçekleşen 30 yaşındaki futbolcu kariyerinde sırası ile Wolfsburg, Gladbach, Hertha Berlin, Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak Medipol Başakşehir forması giydi.

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Son Dakika Spor Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı - Son Dakika
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