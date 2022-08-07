Sezonu UEFA Konferans Ligi elemeleri nedeniyle erken açan Konyaspor ise MKE Ankaragücü deplasmanında kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.