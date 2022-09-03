Rakibi karşısında son olarak 13 Şubat 2011'de galibiyet alan (1-0) başkent ekibi, 10 yılı aşkın bir süredir rakibini mağlup edemedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte İstanbul ekibine karşı oynadığı 9 resmi maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 3 maçtır kazanamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindirmeye çalışacak.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika

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