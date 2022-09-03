MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek

03.09.2022 09:18
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında lider Beşiktaş'la karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında lider Beşiktaş'la karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 puan alabilen MKE Ankaragücü'nde son hafta Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanında yaşanan 4-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Mustafa Dalcı'yla yollar ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli yönetim Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ömer Erdoğan'ı getirdi. MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Erdoğan'la da ilk sınavını, 4 maçta 10 puan toplayarak averajla lider olan Beşiktaş karşısında verecek.

MKE Ankaragücü, sezonun ilk 3 puanına Beşiktaş karşısında, taraftarı önünde ulaşmak için mücadele edecek.

Süper Lig'de galibiyete hasret

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 11 maçtır galip gelemiyor.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 3 maçtır kazanamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindirmeye çalışacak.

Beşiktaş'a karşı son galibiyet 2011'de

MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısındaki galibiyetini 2011 yılında elde etti.

Rakibi karşısında son olarak 13 Şubat 2011'de galibiyet alan (1-0) başkent ekibi, 10 yılı aşkın bir süredir rakibini mağlup edemedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte İstanbul ekibine karşı oynadığı 9 resmi maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika

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