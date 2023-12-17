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MKE Ankaragücü taraftarlarından kadın voleybol takımına destek - Son Dakika
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MKE Ankaragücü taraftarlarından kadın voleybol takımına destek

MKE Ankaragücü'nün taraftarları, 2. Lig'de mücadele eden kadın voleybol takımını destekledi. Takımın maçını izleyen sarı lacivertli taraftarlar, eski başkanları Faruk Koca lehine tezahürat yaptı. Maçın ardından taraftarlar, futbol takımının antrenmanını izlemek üzere tesislere geçti.

MKE Ankaragücü taraftarlarından kadın voleybol takımına destek
17.12.2023 - 13:11,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün taraftarı, 2. Lig'de mücadele eden kadın voleybol takımına destek verdi.

Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi 11. Grup'taki 11. hafta maçında MKE Ankaragücü ASTOR, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Anadolu Voleybol ile karşılaştı.

Karşılaşmada 25-18, 25-16 ve 25-18 set sonuçlarıyla 3-0 galip gelen takımlarını destekleyen sarı lacivertli taraftarlar, kulübün eski başkanı Faruk Koca lehine de tezahürat yaptı.

Taraftarlar, maçın ardından futbol takımının antrenmanını izlemek üzere toplu halde voleybol salonunun yakınındaki MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'ne geçti.

Kaynak: AA
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