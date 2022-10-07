Ligde son olarak 2004-2005 sezonunda 9 Mart 2005'te karşılaşan iki ekip, 17,5 yıl sonra Türkiye 'nin en üst futbol liginde birbirlerini mağlup etmeye çalışacak.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, yarın İstanbulspor'a konuk olacak - Son Dakika

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