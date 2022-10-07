MKE Ankaragücü, yarın İstanbulspor'a konuk olacak - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, yarın İstanbulspor'a konuk olacak

07.10.2022 09:30
MKE Ankaragücü, yarın İstanbulspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

İstanbulspor ile MKE Ankaragücü arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Sezona istediği gibi başlayamayan MKE Ankaragücü, sahaya çıktığı 7 maçta 4 puan toplayabildi. Haftaya 16. sırada giren Ankara ekibi, geçen hafta sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.

Ligde ilk 3 hafta mağlup olduktan sonra son 4 maçını kaybetmeyerek 8 puan toplayan İstanbulspor ise çıkışını başkent ekibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Deplasmanda puanı yok

MKE Ankaragücü, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda çıktığı bütün maçları kaybetti

Sarı-lacivertliler deplasmandaki maçlarında Gaziantep FK'ye 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'te 4-1, Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

İki takım 17,5 yıl sonra Süper Lig'de karşılaşacak

MKE Ankaragücü ile İstanbulspor, 17,5 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek.

Ligde son olarak 2004-2005 sezonunda 9 Mart 2005'te karşılaşan iki ekip, 17,5 yıl sonra Türkiye'nin en üst futbol liginde birbirlerini mağlup etmeye çalışacak.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de karşı karşıya gelen iki takım da deplasmandaki maçları 1-0 kazanmayı başardı.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, yarın İstanbulspor'a konuk olacak - Son Dakika
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