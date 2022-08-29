MKE Ankaragücü, Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanını yaptı

29.08.2022 22:06
MKE Ankaragücü, Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanını yaptı

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanına çıktı.

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanına çıktı.

Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Ömer Erdoğan'ın, sarı-lacivertli futbolcularla Beştepe Tesisleri'ndeki antrenmanda bir araya geldiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bu müsabakanın hazırlıklarına da Erdoğan yönetiminde başladı.

Takımla antrenman öncesi kısa bir konuşma yapan Erdoğan, daha sonra sarı-lacivertli takıma ilk çalışmasını yaptırdı.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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