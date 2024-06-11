MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

MKE Ankaragücü\'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

MKE Ankaragücü, yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek ve teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdi. 54 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı ve imza töreninin daha sonra düzenleneceği açıklandı. Süper Lig'den küme düşen başkent ekibinin yeni teknik direktörü Kemal Özdeş olacak. Özdeş, daha önce 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde yardımcı antrenörlük yapmıştı ve şimdi 21 yıl sonra başkent ekibine teknik direktör olarak geri döndü.

11.06.2024 14:27
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Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı, imza töreninin ise daha sonra düzenleneceği belirtildi.

Süper Lig'den küme düştükten sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran başkent ekibini gelecek sezon Kemal Özdeş çalıştıracak.

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tevfik Lav'ın yardımcılığını üstlenmişti.

Kemal Özdeş, 21 yıl sonra başkent ekibine teknik direktör olarak döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu - Son Dakika

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