Modern Pentatlon Şampiyonası Litvanya'da Başlıyor

Dünya Gençler ve 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın Litvanya'da başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Kaunas kentindeki organizasyonda 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Mehmet Doruk Özkan, Seyit Ahmet Kül, Serhan Efe Ucarı, Tulya Kesebir, Tuana Özgür, Yaren Kalender, Jan Demir Vurdum, Eren Kıvanç Taşyaran.

Organizasyon, 30 Temmuz Perşembe günü sona erecek.