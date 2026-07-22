Modern Pentatlon Şampiyonası Litvanya'da Başlıyor

Dünya Gençler ve 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın Litvanya'da başlayacak.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Kaunas kentindeki organizasyonda 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Mehmet Doruk Özkan, Seyit Ahmet Kül, Serhan Efe Ucarı, Tulya Kesebir, Tuana Özgür, Yaren Kalender, Jan Demir Vurdum, Eren Kıvanç Taşyaran.
Organizasyon, 30 Temmuz Perşembe günü sona erecek.
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