Modern Pentatlon Şampiyonası Sona Erdi
İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Macaristan şampiyon oldu.
İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi.
Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın son gününde karışık bayrak finalinde 13 ülke mücadele etti.
Mihaly Koleszar-Balkan Guzi ikilisinden oluşan Macaristan altın madalya alarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Gümüş madalyayı Andey Bobrov-Yana Soloveva ile Rusya, bronz madalyayı ise Ross Charlton-Emma Whitaker ile Büyük Britanya elde etti.
Sıdal Aslan-Buğra Ünal'dan oluşan Türkiye ise 7. oldu.
Kaynak: AA
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