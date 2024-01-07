 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışları Sonuçlandı

Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Modern Pentatlon 11, 13, 15, 17 ve 19 Yaş Altı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 1'inci Ayak Yarışları sona erdi. Kadın sporcular engel parkuru, yüzme ve laser run etaplarında yarıştı. Selin Eyipoğlu büyük kadınlar kategorisinde birinci oldu. Diğer kategorilerde de başarılı sporcular madalya kazandı.

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışları Sonuçlandı
07.01.2024 - 17:21,
Abone Ol

Modern Pentatlon 11, 13, 15, 17 ve 19 Yaş Altı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 1'inci Ayak Yarışları sona erdi.

Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun son gününde kadın sporcular, 17 yaş altı, 19 yaş altı, gençler ve büyükler kategorilerinde dün yapılan eskrimin ardından engel parkuru, yüzme, laser run etaplarında yarıştı.

Yarışmanın büyük kadınlar kategorisinde Selin Eyipoğlu birinci olurken İlayda Demir, Sude Yıldırım ve Bensu Bozdağ da ilk 4'e girerek kürsüye çıkmayı başardı.

Genç kadınlar kategorisinde Ebrar Çalışkan, Başak Yaprak Boğan, Ayşen Bensu Gül ve Bengisu Naz Özteğil, ilk 4'te yer aldı.

Yarışların 19 yaş altı kadınlar kategorisinde Eda Özrodop, Yaren Kalender, Ayşegül Ömür ve Yağmur Ayşe Malkoç, 17 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Yağmur Akgün, İrem Su Kocaoğlan, Elif Naz Aktaş ve Ceylin Memiş, madalya kazanan sporcular oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eryaman, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika


18:39
Beşiktaş, Fernando Santos'u teknik direktör olarak atadı Beşiktaş, Fernando Santos'u teknik direktör olarak atadı
18:06
Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59
Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı

Son Dakika
18:39 Beşiktaş, Fernando Santos'u teknik direktör olarak atadı
18:06 Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 18:51:04. #1.12#
SON DAKİKA: Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement