Modern pentatloncular İlke Özyüksel ve İpek Akşin, Bulgaristan'da yarı finalde - Son Dakika

Milli sporcular İlke Özyüksel ve İpek Akşin, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nda yarı finale kaldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Albena kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar kategorisinde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Toplal 20 ülkeden 49 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun elemelerinde Türkiye'yi İlke Özyüksel ile İpek Akşin temsil etti. Eskrim, yüzme ve laser run etaplarından toplam 1048 puan alan İlke ile 1018 puan toplayan İpek, yarı finale kalmayı başardı.

Yarı final müsabakaları 12 Mayıs'ta yapılacak.

Öte yandan, yarın erkekler kategorisi eleme müsabakalarıyla sürecek organizasyonda Türkiye'yi Buğra Ünal temsil edecek.