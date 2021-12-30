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Modern pentatlonda "binicilik" bekleyişi - Son Dakika

Modern pentatlonda "binicilik" bekleyişi

30.12.2021 11:12
Modern pentatlonda "binicilik" bekleyişi

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, modern pentatlon tesisinin yapımının, "binicilik branşının geleceği" konusundaki belirsizlik nedeniyle kasım ayının sonrasına kadar askıya alındığını söyledi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, modern pentatlon tesisinin yapımının, "binicilik branşının geleceği" konusundaki belirsizlik nedeniyle kasım ayının sonrasına kadar askıya alındığını söyledi.

Veli Ozan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılında gündeme aldıkları ve 2022'de hayata geçirmeyi istedikleri modern pentatlon tesisi projesinin askıya alındığını belirterek, "Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Uluslararası Olimpiyat Komitesinenin (IOC) önerileri doğrultusunda binicilik branşına yönelik alternatif bir branş sunulmasını istemesiyle birlikte tesisleşme konusu da yeni bir yöne girmiş oldu." dedi.

UIPM'nin ulusal federasyonlarla yapacağı görüşmeler sonucunda Kasım 2022'de yapacağı kongrede yeni branşı açıklayacağına dikkati çeken Çakır, "Dolayısıyla biz de seçilecek yeni branşa göre modern pentatlon tesisi projemizi yeniden masaya yatıracağız." ifadesini kullandı.

Modern pentatlonda son üç yılda geçirilen başarılı bir dönemin ardından çıtayı daha da yukarıya taşıyacak projelere sıra geldiğini ifade eden Çakır, "Federasyonumuzun 2021-2024 dönemindeki öncelikli hedefini 2024 Paris Olimpiyatları belirliyor. Olimpiyatlara yönelik yapılacak planlamayla Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemize verilecek maksimum 2 kadın ve 2 erkek pentatlet kotasıyla katılmak ve yapılacak tüm çalışmaları bu hedef doğrultusunda planlamak temel önceliğimiz." diye konuştu.

Bilimsel veriler ışığında planlama

Federasyonun yaptığı çalışmalarla olimpik sporcu havuzunun genişlediğini ifade eden Çakır, "Modern pentatlonu bilimsel bir düzleme getirmek için üniversitelerle yaptığımız iş birliklerimiz saha çalışmalarıyla devam ediyor." dedi.

Sporculara bilimsel veriler ışığında, yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış antrenmanları gerçekleştirecekleri bir planlama hazırlandığını aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Federasyon bünyesinde sporcularımızın kullanımına sunulmak üzere binicilik atları satın aldık. Yine spor malzemelerinin yerlileştirme projesi çerçevesinde yerli lazer silah ve hedef sistemleri projemizi 2021 yılında nihayete erdirdik. Hayata geçirdiğimiz yerli silah ve hedef sistemlerinin kulüplerimize ve il müdürlüklerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti'nden sonra üçüncü üretici ülke konumuna geldik."

Planlı çalışmaların karşılığının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında aldıklarını ifade eden Çakır, "En nihayetinde 2021 yılını, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda gelen beşincilik derecesiyle taçlandırmak da modern pentatlon tarihimize önemli bir başarı olarak geçti." ifadesini kullandı.

2022'nin öncelikli gündemi Dünya Kupası

Ozan Çakır, 2022 yılı ile birlikte modern pentatlonda yepyeni bir döneme girileceğini ve federasyonun öncelikli gündeminde 2022 yılında yapılacak Dünya Kupası etabının olacağını dile getirdi.

UIPM'nin, 2022'de yapılacak UIPM Dünya Kupası Dördüncü Etabı ve UIPM Dünya Kupası Finalini Türkiye'ye vermesinin federasyona güvenin önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"2022 yılını, bu organizasyonları en güzel şekilde sonlandırarak ülkemizdeki sporcularımızın daha fazla katılımına sunarak deneyim kazanmalarını sağlamak önceliğimiz olacak. Başarılı bir organizasyon geçirmemiz halinde 2024 Paris Olimpiyatları'na direkt kota veren 2023 ve 2024 Dünya Kupası finallerini de ülkemizde gerçekleştirme imkanımız olacak. Finallerin ülkemizde yapılmasıyla, Paris 2024 için pentatletlerimiz ciddi avantaj elde edecek."

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Modern Pentatlon, Türkiye, Paris, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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