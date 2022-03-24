Modern pentatlonda yetenek testi yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Modern pentatlonda yetenek testi yapılacak

24.03.2022 17:51
Modern pentatlonda yetenek testi yapılacak

Modern pentatlon branşına uygun çocukların Türk sporuna kazandırılması amacıyla 26-27 Mart'ta Ankara'da "Modern pentatlon beceri testi" gerçekleştirecek.

Modern pentatlon branşına uygun çocukların Türk sporuna kazandırılması amacıyla 26- 27 Mart'ta Ankara'da "Modern pentatlon beceri testi" gerçekleştirecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan (TMPF) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2017'den bu yana yürüttüğü Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında spor branşlarına yönlendirmesi tamamlanan çocuklar içerisinden modern pentatlon branşına uygun görülen öğrenciler, teste tabi tutulacak.

İlk olarak 26-27 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek test uygulamasının ardından yıl sonuna kadar Türkiye genelinde belirlenen 6 pilot ilde "Modern pentatlon beceri testi" yapılacak.

Yetenek taramasında modern pentatlon sporuna yatkınlığı olan çocukların yüzme, atış ve oluşturulacak laser run etkinlik parkurunda test edilmesi, performanslarının ölçülmesi, modern pentatlon sporu hakkında bilgilendirilmesi sağlanmış olacak.

Taramalar, Ankara'dan sonra Trabzon (8-10 Nisan), Mersin (30 Eylül-2 Ekim), Osmaniye (7-9 Ekim), Balıkesir (28-30 Ekim), İzmir (18-20 Kasım) ve Antalya'da (9-11 Aralık) gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, "Uzman hocalarımızın oluşturacağı test koşullarıyla yüzme, koşu ve atış performanslarını ölçeceğimiz bir süreç içinde değerlendireceğiz. Bu sistem sayesinde kazanacağımız çocukların, geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonu olma potansiyeli barındıran sporcuları olacakları yönünde hiçbir tereddüt duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
'Amirallerin Montrö bildirisi' davasına devam edildi 'Amirallerin Montrö bildirisi' davasına devam edildi Türk dünyasının ünlü halk müziği sanatçısı Sultan Arslanbekov Ankara'da sahne aldı Türk dünyasının ünlü halk müziği sanatçısı Sultan Arslanbekov Ankara'da sahne aldı

Modern Pentatlon, 27 Mart, Ankara, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern pentatlonda yetenek testi yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: Modern pentatlonda yetenek testi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement