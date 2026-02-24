Mohamed Salah\'ın genç halini görenler inanamıyor

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Oldukça zayıf ve çelimsiz göründüğü fotoğrafı gören birçok kullanıcı, yıldız futbolcunun yıllar içindeki fiziksel değişimine dikkat çekti. Salah'ın bugünkü güçlü ve atletik yapısıyla gençlik görüntüsü arasındaki fark, futbolseverleri şaşırttı.
Kısa sürede viral olan kare için bazı kullanıcılar "Azmin ve çalışmanın sonucu" yorumunu yaparken, bazıları ise Salah'ın geçirdiği fiziksel dönüşümü örnek gösterdi.
