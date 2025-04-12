Mohamed Salah, Liverpool'da kalmak için dudak uçuklatan serveti elinin tersiyle itti - Son Dakika
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Mohamed Salah, Liverpool'da kalmak için dudak uçuklatan serveti elinin tersiyle itti

Mohamed Salah, Liverpool\'da kalmak için dudak uçuklatan serveti elinin tersiyle itti

Liverpool'da kriz çözüldü, Mohamed Salah takımda kaldı. 2 yıllık yeni sözleşmeyi imzalayan Salah'ın İngiliz devinde kalmak için Suudi Arabistan'dan gelen 500 milyon sterlinlik teklifi reddettiği ortaya çıktı. Mısırlı yıldız, Liverpool'dan haftalık 400 bin sterlin kazanacak

12.04.2025 15:47
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İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'da aylardır devam eden Mohamed Salah krizi çözüldü. İngiliz devi, Mısırlı yıldızla yola devam edecek. Salah'ın takımda kalmak için reddettiği teklif ortaya çıktı.

2 YILLIK İMZA, HAFTALIK 400 BİN STERLİN

32 yaşındaki futbolcu, Liverpool ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. BBC'de yer alan haberde, Salah'ın yeni sözleşmesinde haftalık 400 bin sterlin kazanacağı belirtildi. Dünyaca ünlü yıldız bu maaşla Premier Lig'de en fazla kazanan isimler arasında Erling Haaland'ın ardında ikinci sırada yer aldı. Ek olarak Salah ve ailesinin, İngiltere'deki hayatlarından memnun olmasının da sözleşme uzatma konusundaki kararda etkili olduğu aktarıldı.

Mohamed Salah, Liverpool'da kalmak için dudak uçuklatan serveti elinin tersiyle itti

500 MİLYON STERLİNİ REDDETTİ

Kontratının son senesine girmesi nedeniyle adı birçok takımla anılan Mohamed Salah takımda kalırken büyük bir serveti de reddetti. Salah'ın Suudi Arabistan'dan 500 milyon sterlin kazanabileceği ancak yıldız futbolcunun buna yanaşmadığı belirtildi. Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun Avrupa futbolunda başarmak istediği daha fazla şey olduğu ifade edildi.

Mohamed Salah, Liverpool'da kalmak için dudak uçuklatan serveti elinin tersiyle itti

KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜLERİNDEN

Mohamed Salah, Liverpool'da geçirdiği 8 sezonda 394 maçta 243 gole imza atarak kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu olma başarısı göstermiş ve daha bir çok rekorun altına imzasını atmıştı.

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Son Dakika Spor Mohamed Salah, Liverpool'da kalmak için dudak uçuklatan serveti elinin tersiyle itti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 19191923:
    Şuraya biri dakika ve saniyede kaç TL kazanıyor bi hesaplasın… 6 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    günde 57 bin Euro dakikada 0.95 Euro saate saatlik 2375 Euro 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aldığı para aylık 1.6 m Euro yıllık 19.2 m haftalık kazancı 4. milyon TL aylık 50 m türk lirası güzel para ( kaba hesap ) 0 0 Yanıtla
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