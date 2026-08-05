Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş saati belli oldu! Trabzonspor resmen açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş saati belli oldu! Trabzonspor resmen açıkladı

Mohamed Salah\'ın Türkiye\'ye geliş saati belli oldu! Trabzonspor resmen açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceğini duyurdu. Mısırlı yıldızın aynı gün Trabzon'a geçmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Mohamed Salah transferinde resmi süreç başladı. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldızın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirirken, oyuncunun Türkiye'ye geliş programını da açıkladı.

SAAT 12.00'DE İSTANBUL'DA OLACAK

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.

Kulüp açıklamasında, "Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon'daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş saati belli oldu! Trabzonspor resmen açıkladı

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleriyle transfer sürecini resmen duyurdu.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, Mohamed Salah ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde bordo-mavililerin Mısırlı yıldıza 5 milyon euro imza parası ve yıllık 17 milyon euro garanti ücret ödeyeceği öne sürüldü. Anlaşmada ayrıca satılacak Mohamed Salah formalarından elde edilecek gelirin yüzde 20'sinin oyuncuya verileceği iddia edildi.

Atatürk Havalimanı, Muhammed Salah, Mohamed Salah, Trabzonspor, Havacılık, İstanbul, Trabzon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş saati belli oldu! Trabzonspor resmen açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • kurum.nil.idil@gmail.com [email protected]:
    Helal olsun Trabzon yöneticilerine. Türk futbolunun en büyük transferi. Beşiktaşlı yöneticiler mal gibi seyretsin şimdi 0 0 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    BÜYÜK İSİM AMA ŞU AN DEĞİL.35 YAŞINA GELMİŞ NEREDE İSE VE ESKİ SALAHLA ALAKASI YOK.HA YİNEDE BÜYÜK İSİM VE İŞ GÖRECEKTİR TS DE.AMA EN BÜYÜK TRANSFER DEĞİL.SADECE SIKINTI BUNLARA VERİLECEK PARALAR ÇOK BÜYÜK VE KARŞILIĞI NE OLACAK O SORU İŞARETİ. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırım’da asker ateş açtı: 4 ölü Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü
Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not
Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu
Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu! Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş
Özel, Yeni Parti’nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz Özel, Yeni Parti'nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik... Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

09:20
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
09:13
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
09:06
Fenerbahçe’den Martinelli bombası Dev kulüplerle yarışacak
Fenerbahçe'den Martinelli bombası! Dev kulüplerle yarışacak
09:02
Fenerbahçe’de Pavlidis harekatı Yıldız golcü “Evet“ dedi
Fenerbahçe'de Pavlidis harekatı! Yıldız golcü "Evet" dedi
08:58
3,5 milyar liralık dev satış 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor
3,5 milyar liralık dev satış! 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor
08:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
08:04
Otomobil İETT otobüsüne çarptı 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 09:45:37. #7.13#
SON DAKİKA: Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş saati belli oldu! Trabzonspor resmen açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.