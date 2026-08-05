Mohamed Salah\'ın Türkiye\'ye geliş saati belli oldu! Trabzonspor resmen açıkladı

Helal olsun Trabzon yöneticilerine. Türk futbolunun en büyük transferi. Beşiktaşlı yöneticiler mal gibi seyretsin şimdi

uğur aksakallı:

BÜYÜK İSİM AMA ŞU AN DEĞİL.35 YAŞINA GELMİŞ NEREDE İSE VE ESKİ SALAHLA ALAKASI YOK.HA YİNEDE BÜYÜK İSİM VE İŞ GÖRECEKTİR TS DE.AMA EN BÜYÜK TRANSFER DEĞİL.SADECE SIKINTI BUNLARA VERİLECEK PARALAR ÇOK BÜYÜK VE KARŞILIĞI NE OLACAK O SORU İŞARETİ.