Moıse'den Hat-Trick ile Galibiyet - Son Dakika
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Moıse'den Hat-Trick ile Galibiyet

Moıse\'den Hat-Trick ile Galibiyet
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Laurıe Ann Moıse, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün galibiyetinde hat-trick yaparak etkiledi.

Laurıe Ann Moıse, Süper Lig maçında Sultanbeyligücü Spor Kulübü karşısında hat-trick yaparak 2026-2027 sezonuna harika bir başlangıç yaptı.

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılılar ligin 1. haftasında evinde konuk ettiği Sultanbeyligücü Spor Kulübü'nü 4-3 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün yeni transferi Kanadalı golcü Laurıe Ann Moıse attığı 3 golle hat-trick yaptı. Laurıe Ann Moıse, Sultanbeyligücü Spor Kulübü karşısında 16, 49 ve 90+4. dakikalarda attığı goller galibiyetin mimari oldu.

Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Moıse'den Hat-Trick ile Galibiyet - Son Dakika

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