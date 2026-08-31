Moıse\'den Hat-Trick ile Galibiyet

Laurıe Ann Moıse, Süper Lig maçında Sultanbeyligücü Spor Kulübü karşısında hat-trick yaparak 2026-2027 sezonuna harika bir başlangıç yaptı.

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılılar ligin 1. haftasında evinde konuk ettiği Sultanbeyligücü Spor Kulübü'nü 4-3 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün yeni transferi Kanadalı golcü Laurıe Ann Moıse attığı 3 golle hat-trick yaptı. Laurıe Ann Moıse, Sultanbeyligücü Spor Kulübü karşısında 16, 49 ve 90+4. dakikalarda attığı goller galibiyetin mimari oldu.