Molde'yi yıkmıştı! Fredrik Midtsjö, Pendikspor'a imzayı attı

Son şampiyon Galatasaray, yıldız futbolcusu Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul ekibi Pendikspor'un transferi için Galatasary'a 3 milyon euro ödeyecek.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjø'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir."