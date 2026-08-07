Molik Jesse Khan Türkiye'de mutlu - Son Dakika
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Molik Jesse Khan Türkiye'de mutlu

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Vanspor FK'nın yeni transferi Molik Jesse Khan, Türkiye'ye uyum sağladığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nin yeni transferi Molik Jesse Khan, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Trinidad ve Tobago milli takımının oyuncusu ve Vanspor FK'nin yeni transferi 22 yaşında Molik Jesse Khan, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Khan, hazırlık kampının iyi geçtiğini anlatarak "Yaklaşık 3 haftadır takımla çalışıyorum. Türkiye'ye yavaş yavaş uyum sağladım, hazırız ve ligi bekliyoruz." dedi.

"Güzel ve vitrin ülke"

Türkiye'ye ilişkin duygularını paylaşan Khan, "İlk kez Türkiye'de oynuyorum. Türkiye ile ilgili genel olarak düşüncelerim çok iyi, çok büyük bir ülke. Burada oynamak ve kendini göstermek için çok iyi futbolcular geliyor, bunlardan birisi de benim. Türkiye gibi güzel ve vitrin ülkede kendimi gösterebileceğim ve oynayacağım için mutluyum, umarım benim için de iyi bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine de değinen Khan, "Takımınız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışır ve en iyilerini istersiniz, biz de şu anda baktığımızda ilk hedefimiz play-off potasında yer alabilmek. Elimizden geleni yaptıkça takım olarak birlikte mücadele ettikçe sezon sonunda bitirebildiğimiz en üst noktada bitirmeyi arzu ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

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