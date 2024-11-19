Monaco, Sasa Obradovic ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Monaco, Sasa Obradovic ile yollarını ayırdı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Monaco, başantrenör Sasa Obradovic ile karşılıklı anlaşıp ayrıldı.

19.11.2024 01:17
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerden Monaco, başantrenör Sasa Obradovic'le yollarını ayırdı.

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırp hocayla karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sasa Obradovic'in isminin kulüp tarihine kazındığının vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm yaptıkları ve başarıları için kendisine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Geçici olarak Manuchar Markoishvili takımın başına geçmiştir. Her şey için teşekkürler koç Sasa!"

Kaynak: AA

Basketbol, 3-sayfa, Spor, Sasa, Son Dakika

Son Dakika Spor Monaco, Sasa Obradovic ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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