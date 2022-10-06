Monaco-Trabzonspor maçının ardından (2) - Son Dakika
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Monaco-Trabzonspor maçının ardından (2)

06.10.2022 23:06

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Fransa'nın Monaco takımına 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Fransa'nın Monaco takımına 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta kırılma anlarının olduğunu belirterek, "Oyun dengeli bir oyun. 'Rakibin iki formasyonu var' demiştik 4-4-2 başlamıştı, kazanmak istiyordu. 7-8. dakika VAR ile beraber 10. dakika yediğimiz kırmızı kart var. Faul kazandık kırmızı kart yedik. Baktığımda kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Sonrasında da oyunu tutmak istedik. Bazen olabiliyor, bu oyunun içinde bunlar var. Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil. Ama ilk gelen top gol oldu." dedi.

Sonrasında dengeli durmaya çalıştıklarını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

"1-0 içeri girmek istedik aslında, oyunda devre arası ona göre formasyon değişikliği yapacaktık. Ama 45'te bu sefer rakibin kazandığı penaltı ile içeri 2-0 mağlup girdik. 2. yarıya aslında dediğim gibi 2-0 değil de 1-0 girsek formasyon değişikliğine gidecektik. Ama biraz daha oyunu 2-0 olarak tutmak ve götürmek istedik. 55 ve 60. dakikalarda bu değişiklikleri yapacaktık. 55. dakikada 2 tane oyuncu değişikliği yaparken 3. golü duran toptan ve kornerden yedik. Sonrasında 2 değişikliği yaparak sahanın içinde rakibin durumuna göre 4-3-2 formasyonunu aldık. Sonrasında biraz daha topa sahip olduğumuzda, topu çevirdiğimizde iyi bir gol bulduk."

"Atamadığımız final pasları var. " diyen Avcı, "Bu seviyede 90 dakika 11'e 10 oynamak çok kolay bir süreç değil. Oyunun içinden cebimize koyacağımız olumlu şeylerimiz de var, olumsuzluklar da var. Ama uluslararası seviyede bu kadar süre 10 kişi kalmak kolay değil. Süreci bugün itibarıyla kaybettik. Grupta 6-6, 3-3, şeklinde puanlar. Önümüzde 3 maç var, 2'si içeride. Ben bu gruptan iyi bir şekilde çıkacağımızı, kazanarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Yarından itibaren toparlanıp lige en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Gruptan çıkabilme şansına ilişkin de Avcı, "Bugün şu an itibarıyla önümüzdeki Monaco maçını değil buradan zaten bunun analizi yapılacak, geri bildirim toplantısı yapılacak. Ama 4 gün sonra bir lig maçı daha var. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa, Monaco ve Beşiktaş maçları var. Parça parça bunlara hazırlanacağız. Evet gruptan herkes çıkabilir. Son 3 maçımızın 2'si kendi evimizde." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, takıma destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

Hakem kararlarına da değinen Avcı, şunları kaydetti:

"11'e 11 devam etse belki de kazanabiliriz, yine kaybedebiliriz, berabere bitebilir. Ama oyunun içinde devamlı olma ihtimalinizin yüksek bir oyunda böyle bir durumla karşılaştık. Oyunun içinde hakemlerle ilgili en ufak bir şeyim yok. Verdiği kararların bence hepsi doğru. Bizim gibi bir takımın bu seviyede 10 kişi kalmaması gerekiyor. Kendi oyuncumu o anlamda sorgulayabilirim. Oyun için zaten onu sorgulayacağız."

Clement'in açıklamaları

Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement ise oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Maçtan önce biz bunu çalıştık. 10. dakikada rakibimiz kırmızı kart gördü, ardından gol bulduk ama 80 dakika bir maç daha vardı. 80 dakikayı yönetmek zordu. 2 ve 3. golü de attık. Ben çok mutluyum. Trabzonspor'un golü şanstı, o golü beklemiyorduk. Oyuncu değişiklikleri yaptım, başka takımla oyuncularımla bu galibiyeti aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Takımların gruptan çıkma şansını da değerlendiren Clement, "4 takım aynı seviyede, şansları da eşit. Herkes puan kazandı, puan kaybetti. Herkes için 3 maç var, final olacak. Haftaya Trabzon'a gideceğiz. Trabzonspor'un stadında bizi neler bekliyor siz düşünün. Taraftar çok sıcak olacak. Haftaya bizi ne bekliyor soru işareti." şeklinde konuştu.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Monaco-Trabzonspor maçından notlar Monaco-Trabzonspor maçından notlar
Kaynak: AA

Trabzonspor, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Monaco-Trabzonspor maçının ardından (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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