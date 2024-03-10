Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı

Muş Belediye Başkanı, Türkiye birincisi Asude Elif Doğan'ı ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, karate sporunda Türkiye birinciliği elde eden 11 yaşındaki Asude Elif Doğan'ı evinde ziyaret etti. Doğan, Gençlik Merkezi'ndeki karate kursunda eğitim alarak birçok madalya kazandı. Başkan Asya, Doğan'ı evinde ziyaret ederek başarılarının devamını diledi ve öneri ve tavsiyelerde bulundu.