Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole, Dimitri Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Cardoso, Ramazan Civelek, Nazon
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Maksimovic, Cemali Sertel, Rivas, Mehdi Boudjemaa, Abdulkadir Parmak, Dele-Bashiru, Doğukan Sinik, Pedro, Halil Dervişoğlu
Goller: Dk. 2 Doğukan Sinik (Atakaş Hatayspor), Dk. 23 Mehdi Bourabia (Mondihome Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 16. Doğukan Sinik (Atakaş Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
2. dakikada Hatayspor öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın orta sahanın gerisinden verdiği pasla ceza sahası içine giren ve rakiplerini çalımlayan Doğukan Sinik'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
4. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden ceza sahasına döndü.
23. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Nazon'un pasıyla buluştuğu topa ceza sahası dışında sert vuran Mehdi Bourabia fileleri havalandırdı. 1-1.
36. dakikada Kayseripor atağında ceza sahası içinde Ali Karimi ile verkaç yapan Ramazan Civelek'in sert şutunda top sağ direk dibinden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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