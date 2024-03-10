Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Hatayspor, 2. dakikada Doğukan Sinik'in golüyle öne geçerken, Kayserispor 23. dakikada Mehdi Bourabia'nın golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

10.03.2024 14:29
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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole, Dimitri Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Cardoso, Ramazan Civelek, Nazon

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Maksimovic, Cemali Sertel, Rivas, Mehdi Boudjemaa, Abdulkadir Parmak, Dele-Bashiru, Doğukan Sinik, Pedro, Halil Dervişoğlu

Goller: Dk. 2 Doğukan Sinik (Atakaş Hatayspor), Dk. 23 Mehdi Bourabia (Mondihome Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 16. Doğukan Sinik (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

2. dakikada Hatayspor öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın orta sahanın gerisinden verdiği pasla ceza sahası içine giren ve rakiplerini çalımlayan Doğukan Sinik'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

4. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden ceza sahasına döndü.

23. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Nazon'un pasıyla buluştuğu topa ceza sahası dışında sert vuran Mehdi Bourabia fileleri havalandırdı. 1-1.

36. dakikada Kayseripor atağında ceza sahası içinde Ali Karimi ile verkaç yapan Ramazan Civelek'in sert şutunda top sağ direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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