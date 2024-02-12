Mondihome Kayserispor-Beşiktaş Maçının İlk Yarısı Berabere - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor-Beşiktaş Maçının İlk Yarısı Berabere

Mondihome Kayserispor-Beşiktaş Maçının İlk Yarısı Berabere

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

12.02.2024 21:07
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Stat: RHG Enertürk Enerji?

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Mehmet Eray Özbek, Gökhan Sazdağı, Bourabia, Cardoso, Shukurov, Morte, Nazon

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Onur Bulut, Zainutdinov, Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Muleka, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Sarı kart: Dk. 41 Bourabia (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Mondihome Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

3. dakikada gelişen Kayseri atağında Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

21. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarparak kornere çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Kaynak: AA

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