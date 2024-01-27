Mondihome Kayserispor, Burak Yılmaz ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı

Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Hoş geldin Burak Yılmaz" başlığıyla yapılan paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Yılmaz ile 2,5 yıllık anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak sezona başlayan Burak Yılmaz, Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından kısa süreliğine siyah-beyazlı takımın başında yer almıştı.