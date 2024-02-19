Mondihome Kayserispor, deplasmanda Başakşehir\'i mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Mondihome Kayserispor'da teknik sorumlu Hari Vukas, uzun süre sonra gelen galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vukas, "Bugün çok zor bir maç bekliyorduk, öyle de oldu. Başakşehir çok kuvvetli bir takım, iyi oyuncuları var. Maçta iki farklı yarı oynandı. İlk yarıda çok iyi oynadık, iki gol attık ve bazı fırsatları kullanamadık. İkinci yarının başında da 3. golü atabilirdik daha sonra oyunun şekli değişmeye başladı. Başakşehir oyunun hızını arttırdı ve maçın sonuna kadar acı çekmek zorunda kaldık. Üçüncü golü attık ama maçın sonuna kadar bizi çok zorladılar. Bu oyuncu grubuna çok inanıyoruz, onlar da bu şekilde oynamaya devam ettikçe daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Maçın sonuna doğru Bilal'in penaltı kurtarması kazanmamızı sağladı. Bu galibiyet bizim için çok önemli ve mutluluk verici. Bir maçta ne yaşanabilirse bu maç onu izleyicilere verdi. Tarafsız olan bir sporsever bu maçı izlediyse memnun kalmıştır." ifadelerini kullandı.
Vukas, "Karşılaşmanın iki yarısında iki farklı oyun oldu. İlk yarı siz ikinci yarı Başakşehir etkili oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna, "Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk, onlara ön alan baskısı kurarak onları baskı altına aldığımızı düşünüyorum, hata yapmaya zorladık. İlk 15 dakikada 2 gol attık. İkinci yarıda rakip oyunun hızını arttırdı, şanslar yakaladı. Yetenekli oyuncuları olan bir takım, bizim de maçın sonlarına doğru enerjimiz düştü. Maçın sonuna kadar baskı kurdular." yanıtını verdi.
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