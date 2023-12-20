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Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe Maçının İlk Yarısı 2-1 - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe Maçının İlk Yarısı 2-1

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin golleriyle Fenerbahçe öne geçerken, Kemen'in golüyle Kayserispor farkı 1'e indirdi.

Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe Maçının İlk Yarısı 2-1
20.12.2023 - 18:11,
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Stat: RGH EnerTürk Enerji?

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksel, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Goller: Dk. 8 Cengiz Ünder, Dk. 40 Batshuayi (Fenerbahçe), 45+4 Kemen (Mondihome Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 36 Karimi (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in pası ile kaleciyle karşı karşı kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden vuruşunda meyşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-1.

18. dakikada soldan gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski, topu ceza sahasındaki Tadic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Morte'nin ortasına Gökhan Sazdağı'nın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruş sonrası İsmail Yüksel'in penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, top direğin yanından az farklı auta gitti.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2.

45+4'de Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunu kaleci Livakovic çeldi. Topu önünde bulanan Kemen, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe Maçının İlk Yarısı 2-1 - Son Dakika
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