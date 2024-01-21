Mondihome Kayserispor, İstanbulspor maçı öncesi taraftara açık antrenman yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 21. haftada İstanbulspor ile oynayacağı karşılamanın son antrenmanını taraftara açık yaptı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman devam ederken Kayserispor taraftarları antrenman sahasına gelerek meşale yakıp, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Oyuncuları tek tek yanlarına çağıran taraftarlar İstanbulspor maçında sahadan galibiyetle ayrılmaları için oyunculardan söz aldı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da taraftarların yanına gelerek verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Taraftar ayrıldıktan sonra devam eden antrenman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.