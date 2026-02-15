Montella, Başakşehir-Beşiktaş Maçını İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'de oynanan RAMS Başakşehir- Beşiktaş maçını tribünden takip izledi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadelenin başlamasına kısa süre kala stadyuma geldi. Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.
A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Hakan Balta da, Montella'ya eşlik etti. - İSTANBUL
