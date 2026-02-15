Montella, Başakşehir-Beşiktaş Maçını İzledi - Son Dakika
Montella, Başakşehir-Beşiktaş Maçını İzledi

Montella, Başakşehir-Beşiktaş Maçını İzledi
15.02.2026 20:26
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini stadyumdan takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'de oynanan RAMS Başakşehir- Beşiktaş maçını tribünden takip izledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadelenin başlamasına kısa süre kala stadyuma geldi. Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Hakan Balta da, Montella'ya eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

