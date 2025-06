Montella\'dan ABD Maçı Öncesi Açıklamalar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda ev sahibi olan ABD ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Amerika'da olmak bizim için mutluluk verici. Ortamı görmek, tecrübe etmek, 2026 için önemli" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile bugün oynayacağı özel maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Merih Demiral, açıklamalarda bulundu. Montella ise sözlerine Kurban Bayramı mesajıyla başlayarak, "Uzakta da olsak kalbimiz memleketimizle beraber. Tüm milletimizin bayramını kutluyorum. Amerika'da olmak bizim için mutluluk verici. Ortamı görmek, tecrübe etmek, 2026 için önemli" diye konuştu.

"Kazanmak her zaman önceliğimiz"

Hazırlık maçlarının amacını "adaptasyon" olarak tanımlayan Montella, bu karşılaşmaların farklı senaryoları görmek açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Meksika ile ilk kez oynayacağız. Farklı yapıda iki rakiple karşılaşmak bize fayda sağlayacak. Fiziksel olarak belki rakipler biraz daha önde olabilir ama bizim için önemli olan kendi performansımız. Bu maçlar dostluk maçı gibi görünse de kazanmak her zaman önceliğimiz" açıklamasında bulundu.

"Hazırlıklarımız kararlı ve planlı bir şekilde ilerliyor"

Montella, takımın kadro yapısı ve hedefleriyle ilgili de net mesajlar vererek şunları söyledi:

"Formasyon ve ilk 11 konusunda net fikirlerim var. Bazı oyuncuları daha yakından görmek istiyoruz. Genç oyuncularla tecrübeyi harmanlıyoruz. En iyi olan futbolcuyu oynatacağız. Hazırlıklarımız kararlı ve planlı bir şekilde ilerliyor."

" İspanya'yı değil, Gürcistan'ı konuşmalıyız"

Montella, grup maçlarıyla ilgili olarak da özellikle kamuoyundaki "İspanya lider, biz ikinci oluruz" görüşüne değinerek şu değerlendirmeyi yaptı ve, "Herkes İspanya'yı konuşuyor ama asıl odaklanmamız gereken maç Gürcistan maçı. Turnuvanın ilk maçı deplasmanda oynanacak ve çok zorlu geçecek. İlk adım çok önemli. Adım adım ilerleyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda da Gürcistan ne kadar güçlü olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Mert'in durumu maç saatinde netleşecek"

Takımın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Montella, "Mert'i değerlendiriyoruz, dün bir sorunu vardı. Ahmet'in durumu da takip ediliyor. Yarın kulübede olur mu, net değil. Kimseyi dışarıda bırakmak gibi bir düşüncemiz yok, her oyuncuyu önemsiyoruz" dedi.

Montella, sözlerini takım içerisindeki atmosferi övgüyle anlatarak tamamladı: "Burada gerçekten çok iyi bir hava var. Başkanımız da bu süreci yakından takip ediyor. Oyuncular arasında güzel bir bağ var. Umarım bu birliktelik bizi 2026'ya taşır."

Demiral: "Çağlar-Merih duvarını özledik, hedefimiz her kupaya talip olmak"

Basın toplantısında duygularını paylaşan milli savunmacı Merih Demiral ise, "Takım olasılığı var. Bir yıl öncesinden provasını yapıyoruz burada. İnşallah iyi olur" diyerek sözlerine başladı. Demiral, yeniden Çağlar Söyüncü ile sahada olmanın heyecanını da dile getirerek, "Çağlar-Merih duvarını çok özledik. Yeniden dönüş yapacaklar mı diye herkes merak ediyor. Şahlar kardeşimle sahada olmak benim için mutluluk verici. Çok güzel bir takımımız var. İnşallah bu birlikteliği sürdürürüz" dedi.

"Büyük maçları seven bir milletiz"

Grup aşamasındaki zorlu rakiplere de değinen Demiral, "İspanya çok güçlü bir takım ama biz büyük maçları seven bir milletiz. Her maç bizim için aynı önemde" dedi. Kişisel hedeflerine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Asya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk futbolcu olmak benim için gurur verici ama hedefim her zaman daha büyük. Dünya Kupası da dahil olmak üzere her turnuvaya katılmak ve bunu kupayla taçlandırmak istiyoruz. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldik, şimdi her kupaya talibiz." - CONNECTICUT