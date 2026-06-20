Montella'dan Paraguay Maçında 3 Değişiklik - Son Dakika
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Montella'dan Paraguay Maçında 3 Değişiklik

20.06.2026 06:18
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A Milli Takım, Paraguay maçında Avustralya'ya karşı 3 oyuncu değiştirdi. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Vincenzo Montella, son oynadıkları Avustralya maçının 11'ine göre Paraguay karşısında 3 değişiklik yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Vincenzo Montella, son oynadıkları Avustralya maçının 11'ine göre Paraguay karşısında 3 değişiklik yaptı. Montella; Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız'a görev verdi.

Ay-yıldızlıların 11'i

Milliler mücadeleye; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın ve Can Uzun bekledi.

Türk taraftarlardan yoğun ilgi

Türk taraftarlar, maçın oynandığı stadyumda çoğunluğu oluşturdu. Milli takım forması ve atkılarla stadyumdaki yerleri alan kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlıları maça hazırladı. Karşılaşma öncesinde taraftarlar yürüyüşünde de sokaklar Türk bayraklarıyla donatılmıştı. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Montella'dan Paraguay Maçında 3 Değişiklik - Son Dakika

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