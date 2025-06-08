Montella: Dünya Kupası hedefimiz

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella , "Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyorum ki 2026'da burada tekrar görüşürüz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı ABD'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Vincenzo Montella, "Bu galibiyeti Türk halkına armağan etmek istiyorum, dini bayramımız var biliyorsunuz, bu galibiyet onlara hediye olsun. İlk 10 dakikası farklı geçti çünkü çalıştığımızın dışında başladılar orada bir gol buldular. 10'uncu dakikadan sonra kendi baskı mesafelerimizi yeniden bulduk. İki golü de baskılar sonucunda bulabildik. Oyunu fazlasıyla beğendim, maçın geri kalanında istediğimizi aldık" diye konuştu.

'BURADA İLK KEZ GALİP GELMEK MUTLULUK VERİCİ'

Takıma yeni katılan futbolcuları değerlendirme fırsatlarının olduğunu, Berke Özer ve Mustafa Eskihellaç'ın performanslarından memnun kaldığını ifade eden 50 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Biliyorsunuz sezon sonu oldu, 50 maç oynamış futbolcularımız vardı. Ne kadar konsantrasyona sahip oldukları ve birlikte olmaktan keyif aldıklarını bir kez daha gösterdiler. Bu kamp boyunca önemli eksiklerimiz var yeni katılan futbolcularımızı değerlendirme fırsatımız oldu. Onları yakından görmek bize mutluk veriyor. Bu maçın önemi aslında tabii bir galibiyet ama önemi şu, Amerika oyun prensipleri gelişmiş bir takım. Tottenham döneminden bu yana hocalarını yıllardır tanıyorum. İyi oynayan bir takım. Burada ilk kez galip gelmek mutluluk verici. Hedefimiz atmosfere alışabilmekti. Türk halkının bizi bu şekilde takip ettiğini görmek bize mutluluk veriyor ve güç katıyor. Berke Özer ve Mustafa Eskihellaç'ın performanslarından memnun kaldık. İlk kez oynadılar ve performansları memnun ediciydi" ifadelerinde bulundu.

Hedeflerinin 2026 Dünya Kupası olduğunu ifade eden Montella, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyorum ki 2026'da burada tekrar görüşürüz."