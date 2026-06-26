Montella: Dünya Kupası'na Kısa Sürede Geliriz - Son Dakika
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Montella: Dünya Kupası'na Kısa Sürede Geliriz

26.06.2026 08:27
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle veda etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Takım karakterinin ne kadar yüksek ve güçlü olduğunu gösterdi. Bundan sonra daha iyi olacağız. Dünya Kupası'na gelmek 24 yıl sürmeyecek, çok daha kısa sürede geleceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler bu sonuçla turnuvaya galibiyetle veda etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Bu akşamki maçın bin tane zafere bedel bir maç olduğunu dile getiren Montella, "Bütün oyuncular milli takımın bir parçası. Hepsi ilk 11'de oynayacak kapasitede. 1'inci dakikada gol yedikten sonra ayağa kalkabilmek takım ruhunu ortaya koyan takımlarda görebilirsiniz. İlk 11'deki oyuncu kararları, taktik seçimler. Zor bir hafta oldu hepimiz için. Kadroda zihinsel olarak düzeltmek için enerji sarf etmek zorunda çok oyuncumuz vardı. Bu akşam çok mutluyum. Oyuncularım yeteneklerini, becerilerini gösterdiler. Bu akşam bu kadar çok ABD taraftarının karşısında böyle bir futbol oynamak, güçlü olmasalar mümkün olmazdı. Türk halkı adına, başkan adına, oyuncular adına çok mutluyum. Başımız dik şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlikler oluyor. Maçın sonuna doğru duygusallaştım. Birkaç gün önce söylediğim birçok konu vardı. Bu akşamki maç bin tane zafere bedel bir maç oldu" diye konuştu.

'FARKLI OLABİLİRDİ AMA MAALESEF DURUM BU'

Tüm maçlara kazanmak için çıktıklarını söyleyen Montella, "Bütün maçları kazanmak için oynuyoruz. İlk 2 maça baktığınız zaman direkten içeri girebilirdi. İkinci maçta üst ve yan direkten dışarı çıktı. Futbol bu, kabul etmek çok zor. Farklı olabilirdi ama maalesef durum bu" ifadelerini kullandı.

'BU MAÇTA SERGİLENEN FUTBOL GURURUMUZ AÇISINDAN ÖNEMLİ'

İlk 2 maçta şansın yanlarında olmadığını dile getiren İtalyan teknik adam, "Gol atmak tabii ki şut sayısından daha önemlidir. Ama rakip takımın nasıl oynadığına dayalı olarak yine de gol atılabilir. Burada büyük bir baskı vardı. Belki hiçbirimiz bunu tahmin edemeyebiliriz. Ben daha önce Dünya Kupası'nda bulunduğum için görebiliyorum. Oyuncuların her birinin üstünde büyük baskı vardı. Ben doğru bağlamda olayları incelemeyi tercih ederim. Biz ilk 2 maçta şanslı değildik. O maçlardan birinde berabere kalmak bizim için işleri kolaylaştırabilirdi. Ben takımın bu akşam nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Elendiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz. Buna rağmen gurur duyabilecek bir noktadayız. Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemli" dedi.

Arizona'daki kamp merkeziyle ilgili de konuşan Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dürüst olmak gerekirse ideal şartlarda değildi. Kasım ayında kupaya katılsak farklı olurdu. Daha farklı adımlar atabilirdik. Biz mart sonunda bu turnuvaya katıldığımız için farklı oldu. Kısa süre içinde bu organizasyonu yapmak mümkün görünmüyordu. Avrupa'da play-off'tan katılan takımların hiçbiri kamp yerini değiştiremedi kısa süreden dolayı."

'DÜNYA KUPASI'NA GELMEK 24 YIL SÜRMEYECEK, ÇOK DAHA KISA SÜREDE GELECEĞİZ'

Türkiye'nin bir sonraki Dünya Kupası için 24 yıl beklemeyeceğini söyleyen Vincenzo Montella, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kale önünde daha iyi olabilirdik. Daha fazlasını yapabilirdik. Bu futbolcuları suçlayan bir durum değil. Bazen girmiyor. Takım hemen eleştiri yığınına tutuldu. Farklı bir baskı yaratıldı takımın üstünde. Takım çok büyük baskı altında kaldı. Ben psikolog değilim. Ama elimden geldiği kadar onları psikoloğu gibi davranmaya çalıştım. Bunların yanı sıra bence bir psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacaktır. Takım karakterinin ne kadar yüksek ve güçlü olduğunu gösterdi. Bundan sonra daha iyi olacağız. Dünya Kupası'na gelmek 24 yıl sürmeyecek, çok daha kısa sürede geleceğiz."

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella: Dünya Kupası'na Kısa Sürede Geliriz - Son Dakika

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