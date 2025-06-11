Montella: Futbol Böyle Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Montella: Futbol Böyle Oluyor

Montella: Futbol Böyle Oluyor
11.06.2025 07:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, Meksika'ya 1-0 mağlup oldu; Montella isabet oranının düşük olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Futbol bu şekilde oluyor. Bazen çok yüklenirsiniz ama isabetli olamazsınız. Bazen ise daha az yüklendikten sonra isabetli olursunuz. Bugün isabet oranımız düşüktü. Futbol maalesef böyle" dedi.

A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi ve kampı değerlendiren Vincenzo Montella, "Sezon ortasında oynayan oyunculardan kurulu bir takıma karşı mücadele ettik. Fiziksel olarak farkı hissedebiliyoruz. Her şeye rağmen rakipten 3 kat fazla şutumuz var. Sadece isabet oranı düşüktü maalesef. İlk yarı herkes topu gerisindeyken hatalı bir gol yedik. Bu bize deneyim kazandırdı. Bu hataları yapmamamız gerekiyor. Bu kamp döneminde 4 yeni futbolcuyu milli takım formasını giyerken gördük. Gelecekten ümitliyiz. Kaybettiğimiz için mutsuzuz. Bugün kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. Deneyimlerimizi ileriye götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'HERKES KENDİ ROLÜNÜ YAPTI'

Kampta herkesin performansından memnun kaldığına dikkat çeken Montella, "Herkesin kendi rolünü yaptığını söyleyebilirim. Kampta herkesin performansından memnun kaldım. Çünkü takım ruhunu ve mücadeleyi sahaya yansıtabildiler. Her zaman istediğimiz takım ruhunu... Ben geldiğimde FIFA'da 40'ıncı sıradaydık. Daha sonra 27'nci sıraya kadar yükselebildik. Meksika takımı da 17'nci sırada. Rakibimizin değerli bir rakip olduğunu unutmamamız lazım. Genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz bir mağlubiyet değildi. O üzüntüyle kaldık bu akşam. Herkes mücadelesini verdi. Sadece biraz daha isabetli olabilirdik" sözlerini kullandı.

'FUTBOL MAALESEF BÖYLE'

İsabet konusunda sorun yaşadıklarını belirten Montella, "Futbol bu şekilde oluyor. Bazen çok yüklenirsiniz ama isabetli olamazsınız. Bazen ise daha az yüklendikten sonra isabetli olursunuz. Bugün isabet oranımız düşüktü. Futbol maalesef böyle" sözlerini sarf etti.

İtalyan teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Fiziksel olarak rakipten kötü bir performans ortaya koymadık. Rakiplerimiz sezon ortasında olabilir ama kora kor bir mücadele vardı. Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Biz sezonu bitirmiş bir şekilde geldik. Bazı oyuncularımız 50 maçtan fazla oynadı. Ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Birçok da eksiğimiz vardı."

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Milli Takım, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella: Futbol Böyle Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
İsrail’e yönelik savaş suçları iddiaları tek tek mercek altına alındı İsrail'e yönelik savaş suçları iddiaları tek tek mercek altına alındı
Eski Galatasaraylı Angelino’dan tarihi imza Yılda 22 milyon euro kazanacak Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Ferdi Zeyrek’in annesi fenalaştı Ferdi Zeyrek'in annesi fenalaştı
İsrail’den Madleen gemisi kararı 12 aktiviste ne olacak İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü
2 grup arasında çıkan kavgada 5’i kadın 7 kişi yaralandı 2 grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

05:57
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova
A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
05:29
ABD’de kaos büyüyor Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de kaos büyüyor! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
10:08
İrlanda’da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
İrlanda'da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
10:06
Lamine Yamal’dan Ronaldo’ya büyük ayıp
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
09:58
Resim öğretmeni hobi bahçesinde yorgun mermiyle yaralandı
Resim öğretmeni hobi bahçesinde yorgun mermiyle yaralandı
09:57
Özel okul yanında kumarhane Tavanı cephaneye çevirmişler
Özel okul yanında kumarhane! Tavanı cephaneye çevirmişler
09:57
Galatasaray’da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor
Galatasaray'da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor
09:53
Tahliye edilen MasterChef Murat’ın son görüntüleri endişe yarattı
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
09:44
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
09:29
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
09:05
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 07:37:14. #7.13#
SON DAKİKA: Montella: Futbol Böyle Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.