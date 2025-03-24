Montella: Hak ettiğimiz galibiyeti aldık - Son Dakika
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Montella: Hak ettiğimiz galibiyeti aldık

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Macaristan'ı 3-0 yenerek gururlandıran bir galibiyet aldıklarını belirtti.

24.03.2025 00:03
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan karşısında kendilerini gururlandıran, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena'da karşı karşıya geldiği Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Çok önemli, bizi gururlandıran, hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu biliyorum. Futbolcularımızla ne kadar gurur duysak az. Her antrenmanda, her maçta yürekleriyle mücadele veriyorlar. Çok önemli bir hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyeti malzeme sorumlumuz Cengiz ağabeyimize armağan etmek istiyorum. Bizle gelemedi kayınvalidesini kaybetti. Konuşmalarımda gruptan bahsederken sadece futbolculardan bahsetmiyorum, arakada görünmeyen emektarlarımız da var. Onların emekleriyle inanılmaz bir atmosfer ve grup oluştu" diye konuştu.

"Hak ederek başardığımızı düşünüyorum"

Hak ederek başardıklarını söyleyen Montella, "Son 1,5 yıldır şuna inanıyorum neler başardığımızı hep beraber gördük hak ederek başardığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir Avrupa Şampiyonası'ndan sonra aslında hedeflediğimiz A Ligi'ne ulaşmak bizi ayrıca sevindiriyor. Bu rekabete aslında ne olursa olsun hazır olmak istiyoruz, orada oynayan elit takımları da biliyoruz, o rekabeti de yaşamak istiyoruz. Genç bir takımımız var. Böyle bir hedefe ulaşabileceklerine inanıyordum. İlk defa çok fazla yeni oyuncu da katabildik. Bu sevindirici ama izin verirseniz bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Arda, çok önemli bir performans gösterdi"

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, "Arda Güler ile özel konuşmalarımızı sizinle paylaşmayacağım ama önemli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Bizim için de çok önemli bir performans gösterdi, çok zor bir anda çok güzel bir gol attı ve çok fazla mücadele etti. Onu sahadan çıkarırken biraz zorlandım. Çünkü durumunu biliyorum ama İrfan'ın da girmesi gerekiyordu, devam ettirip riske atmak istemedim, bu değişikliği anlayacağını düşünüyorum. Sakatlansın istemedim" dedi.

50 yaşındaki teknik adam, taraftarlar için ise, "Nereye gidersek gidelim evimizde gibiyiz, bizi çok mutlu ediyorlar. Her maçın sonunda onlara böyle galibiyetle hediye vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en zor şartları altında sahaya çıkacak gibi hazırlandık"

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'nin kendisi hakkında söylediklerinin hatırlatılması üzerine Vincenzo Montella, şunları söyledi:

"Marco Hoca ile uzun zamandır tanışıyoruz. Macaristan'da 7 yıldır muazzam işlere imza attı. Kendisi saygı ve sevgi duyduğum bir insan. Akdeniz insanı olarak Türk kültürüne ben de aşinayım, bazen rahatladığınızda istediğiniz performansı veremezsiniz ama hazırlık yaparken bu çok zor bir maç çok zor rakibe karşı bir maç, dünyanın en zor şartları altında sahaya çıkacak gibi hazırlandık. Böyle hazırlandığınızda çok daha iyi performans veriyorsunuz."

"Kalecimizin de çok yorulduğunu söyleyemem"

Maçı değerlendiren Montella, "Çok iyi organize bir şekilde oynamaya başladık rakibimizin agresif geleceğini düşünüyorduk. İlk 20-30 dakika topa sahipken daha iyi değerlendirebilirdik, ikinci yarı sadece bir şutları var. Bu konuda kalecimizin de çok yorulduğunu söyleyemem. Geldiğim günden bu yana hem şimdiki zamanı ve tabii ki geleceği hazırlamak isterim. Hiçbir zaman egoist bir hoca olmadım. Hatırlarsanız Kenan da hiç oynamadığı dönemde ilk defa bu formayı giydi, Can Uzun, Oğuz, Semih, Deniz Gül ve Emirhan. Bütün bu futbolcular bizim geleceğimiz, tüm bu futbolcular bizim geleceğimiz, sahip çıkıp en iyi şekilde hazırlamalıyız" diyerek sözlerini tamamladı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Arda Güler, Macaristan, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella: Hak ettiğimiz galibiyeti aldık - Son Dakika

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