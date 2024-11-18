Montella: Herkesi memnun etmek zorunda değilim - Son Dakika
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Spor

Montella: Herkesi memnun etmek zorunda değilim

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, her seferinde en iyi sonucu hedeflediklerini belirtti.

18.11.2024 21:27
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden hiçbir zaman herkesi memnun etmeye çalışmıyorum. Herkesi memnun etmeye çalışsaydım hocaya gerek yoktu. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında yarın TSİ 22.45'te deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ile oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakanın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vincenzo Montella, rakibin bütün maçları kaybetmesine rağmen güçlü olduklarını söyledi. Montella, "Hesap yapmamız gerekirse geçen seneden beri iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek için A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Bu serüven C Ligi'nde başlamıştı. Karadağ maçı zor bir maç. Bütün maçları kaybetseler de bütün maçlarda sonuna kadar zorladılar. Biz kendi işimize bakarak maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

"Elimizdeki oyuncuların hepsi sonuna kadar mücadele edecektir"

Galler maçında sakatlanan ve cezalı duruma düşen futbolcularla ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Eksiklerimiz var. Abdülkerim cezalı ve Hakan'ın sakatlığı var. Kendisinin olmayacağı için üzüntülüyüz. Hakan ile alakalı şunu söyleyebilirim; Avrupa'nın her kulübünde dengeleri değiştirebilecek seviyede bir oyuncu. Ancak elimizdeki oyuncuların hepsi sonuna kadar mücadele edecektir ve istediklerimizi verecektir" ifadelerini kullandı.

"Herkesi memnun etmeye çalışsaydım hocaya gerek yoktu"

Hocalık görevi bir bakıma koruma kalkanı gibi düşünün. Sizin göreviniz her zaman bütün bu eleştirileri üstünüze almak ve hiçbir şekilde takıma yansıtmamak. Milli takımda da, kulüp bazında çalıştığım dönemlere nazaran daha fazla bunu hissettim. Kararlarımı verirken her zaman bir mantık çerçevesinde milli takımımızın iyiliğini düşünerek, her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden hiçbir zaman herkesi memnun etmeye çalışmıyorum. Herkesi memnun etmeye çalışsaydım hocaya gerek yoktu. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Kararlarımı her zaman bu takımın iyiliği doğrultusunda vereceğim" diye konuştu.

"İleride çok büyük hedeflerimiz var"

Başarıyı yaşama hayalinin son maça kaldığını vurgulayan Vincenzo Montella, "Benim konsantrasyonum tamamen yarınki maçla ilgili. Bu başarıyı yaşama hayali son maça kaldı. Bu maçtan sonra birkaç ay ara olacak ve biz de oyuncularımızı takip edeceğiz. Milli aralar geldiğinde ben hep fazladan oyuncu çağırıyorum takıma, benimle daha önce çalışmamış oyuncuları çağırıyorum. Bu, herkesi takip ettiğimize dair kanıt olmuştur diye düşünüyorum. İleride çok büyük hedeflerimiz var" dedi.

Ayrılık iddialarına yanıt

Türkiye'de çalıştığı için çok mutlu olduğunu, burada sevildiğini düşündüğünü belirten Montella, ayrılık iddiaları ve İtalyan ekibi Roma takımı ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Herhangi bir şekilde bir gün ayrılık olursa bunu ilk bilen insan başkanımız olur. Geldiğinden beri çok güzel bir ilişkimiz var, her şeyi konuşabiliyoruz ve aşağı yukarı benzer düşüncelerimiz var. Herkesin gönlü rahat olsun, ben burada mutluyum. Bu konuyu artık kapatmamız gerektiğini düşünüyorum, daha fazla konuşmamalıyız. Yarınki maça odaklanmalıyız çünkü tuzak dolu, zor bir maç olacak"

"Umarım Arda, Real Madrid'de fazla oynar"

İtalyan çalıştırıcı Arda Güler ile ilgili ise, "Bir milli takım hocası olarak oyuncularımın takımlarında fazlasıyla oynamasını isterim. Futbolcular takımlarında devamlı olarak oynamadıklarında seviye farkı maalesef anlaşılıyor. Arda da umarım Real Madrid'de daha fazla oynar. Arda bunu orada başarabilirse... Biliyorsunuz, Real Madrid dünyanın en büyük kulübü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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