Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor

Yaklaşık 8 aylık sakatlık sürecinin geçmesinin ardından yeniden sahalara geri dönen Ferdi Kadıoğlu, takımı Brighton'ın Premier Lig'in ilk haftasında oynanan Fulham maçında 21 dakika süre aldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli oyuncunun son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''GERİ DÖNÜŞÜ ÇOK YAKIN''

Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu yakından takip ettiklerini belirten Montella, "Anladığım kadarıyla geri dönüşünün çok yakın olacağını hissettik. Ferdi burada olmak istiyor. Uzun zamandır yoktu. Ben de çok istiyorum. Hem takım arkadaşlarından hem de takımdan uzak kaldı. Böyle bir niyetimiz var.'' dedi.

''FERDİ'Yİ GÖRECEĞİM''

Ferdi Kadıoğlu ile bu hafta görüşeceğini söyleyen İtalyan hoca, ''Bu hafta Ferdi'yi hem ben göreceğim hem de performans hocamız değerlendirecek. Sonrasında daha net bir tabloyla elimizde veriler olacak ve daha net şekilde cevap vereceğim." ifadelerini kullandı.