Montella'nın Avustralya 11'inde 4 Değişiklik - Son Dakika
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Montella'nın Avustralya 11'inde 4 Değişiklik

14.06.2026 07:24
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A Milli Takım, Avustralya maçında 4 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Kenan Yıldız yedeklerde.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları Venezuela maçının 11'ine göre Avustralya karşısına 4 değişiklikle çıktı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk karşılaşmasında Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile mücadele ediyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hazırlık maçında Venezuela karşısından çıktığı 11'e göre Avustralya müsabakasında 4 değişiklik yaptı. Montella; Ozan Kabak, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerine Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Kenan Yıldız yedeklerde

A Millilerde tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlayan Kenan Yıldız, müsabakada yedeklerde yer aldı. Kenan, sakatlığından dolayı Dünya Kupası hazırlık kapsamında oynanan Kuzey Makedonya ve Venezuela maçlarında kadroda bulunmamıştı.

Ay-yıldızlıların 11'i

Milliler karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Deniz Gül, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydin ve Can Uzun bekledi.

Tribünlerde müthiş destek

Türk taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nı bu önemli mücadelede tribünleri doldurdu. BC Place Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümü boş bırakmayan taraftarlar, kırmızı-beyaz renklerle güzel görüntüler oluşturdu. Taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla millilere destek verdi. - VANCOUVER

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Montella'nın Avustralya 11'inde 4 Değişiklik - Son Dakika

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