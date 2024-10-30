Montella, Tivibu Spor'da Gündemi Değerlendirecek

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Tivibu Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı konuk edecek. Tivibu Spor'da Çiğdem Günal'ın sorularını yanıtlayacak İtalyan teknik adam gündeme dair açıklamalarda bulunacak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri, Uluslar Ligi ve daha birçok konuda değerlendirmeler yapacak olan Montella özel röportajı, yarın saat 16.00'da Tivibu Spor ekranlarında yayında olacak.

İtalyan teknik adam, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki sürecini değerlendirirken ayrıca milli oyuncuların performansları, milli takımın durumu ve geleceği hakkında yorumlarda bulundu. - İSTANBUL