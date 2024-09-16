Montella UEFA Konferansı'nda - Son Dakika
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Montella UEFA Konferansı'nda

Montella UEFA Konferansı\'nda

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, UEFA konferansında EURO 2024'ü değerlendirdi.

16.09.2024 21:39
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 14'üncü UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı'na katıldı. Berlin'de bir otelde gerçekleştirilen etkinlik, UEFA Genel Sekreter Vekili Giorgio Marchetti ve ev sahibi Almanya Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörü Rudi Völler'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Daha sonra, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) genel değerlendirmesi ile teknik ve taktik analizinin yapıldığı oturuma geçildi. Bu oturum, EURO 2024 Teknik Gözlemcileri Rafael Benitez, David Moyes, Pat Bonner ve Michael O'Neill'in katılımıyla düzenlendi.

Bu oturumu takiben UEFA Teknik Eğitim ve Gelişim Direktörü Olivier Doglia ile UEFA Teknik Gözlemcisi Ioan Lupescu'nun moderatörlüğünde teknik direktörlerin fikir alışverişinde bulunduğu bir forum organize edildi.

Uluslararası futbol camiasındaki meslektaşlarıyla çeşitli platformlarda bir araya gelmenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Vincenzo Montella, "Turnuvanın teknik gözlemcileri ve diğer teknik direktörlerle birlikte EURO 2024'ün bir değerlendirmesini yapmak çok değerliydi. Turnuvayı enine boyuna tartıştık ve oyuna ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin organizasyonda sergilemiş olduğu futbolla ilgili övgüleri duymak da çok gurur vericiydi." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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