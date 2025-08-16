A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın Norveçli teknik adamı Ole Gunnar Solskjaer'i ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Montella ile Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.
İkili, Türk futbolundaki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, siyah-beyazlı takımın antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, görüşmenin sonunda Vincenzo Montella'ya isminin yazılı olduğu siyah-beyazlı formayı hediye etti.
Son Dakika › Spor › Montella ve Solskjaer Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?