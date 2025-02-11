MOPAK Lisesi\'ne Spor Salonu İnşaatı Devam Ediyor

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Spor Toto tarafından yaptırılan çok amaçlı spor salonu inşaatı hızla devam ediyor.

İzmir Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Spor Toto tarafından MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yaptırılan çok amaçlı spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Kaymakam Sarı, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihalesi gerçekleştirilen, içerisinde soyunma ve antrenman odaları, idareci odaları, lavabolar ve 258 kişilik iki taraflı tribünlerin bulunduğu bir kapalı spor salonunu ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

Çalışmanın hızlı ilerlediğini, aksilik olmaması alında Mayıs ayına kadar teslim alacaklarını ifade eden Kaymakam Musa Sarı, "İlçemizde stadyumu ve kapalı spor salonunun onarımı, tenis kortu ve okullara halı sahaların yapımın ardından bu spor salonun da tamamlanması ile sportif faaliyetler ile ilgili alternatifleri çoğalacak. Bir sonraki hedefimiz de ilçe merkezinde yer tahsisi gerçekleştirilen İlçe Gençlik Merkezini ilçemize kazandırmak olacak. Yatırımlarımızın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Valimiz Sayın Süleyman Elban, Milletvekilimiz Sayın Yaşar Kırkpınar, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici ve desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlar ile katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR