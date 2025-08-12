Morata Galatasaray'ı fena bombaladı: Verilen sözler tutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Morata Galatasaray'ı fena bombaladı: Verilen sözler tutulmadı

Morata Galatasaray\'ı fena bombaladı: Verilen sözler tutulmadı
12.08.2025 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'dan ayrılan Alvaro Morata, sosyal medya üzerinden taraftara veda mesajı yayınladı. İspanyol yıldız, Galatasaray taraftarına gösterdiği sevgi ve destek için teşekkür ederken, kulüple yaşadığı deneyimlere dair eleştirilerde bulundu. Morata, verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığını belirtti.

Galatasaray'dan ayrıldığı açıklanan ve anlaşma kapsamında Milan'dan sarı-kırmızılılara 5 milyon euro gibi bir bedel kazandıran Alvaro Morata, sosyal medyadan yayınladığı mesajla Galatasaray taraftarına veda etti. Alvaro Morata, yayınladığı mesajla Galatasaray taraftarına veda ederken yönetimle ilgili sitemde bulundu.

İspanyol yıldızın yayınladığı mesaj şu şekilde;

"Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türk halkı, Bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için yürekten teşekkür ediyorum.

İlk günden itibaren kendimi evimde hissettirdiniz ve kariyerimde yaşadığım en olağanüstü desteklerden birini sundunuz. Ne yazık ki, kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.

Verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığı anlar oldu. Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi; öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşmesel haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım (yayınlanan rakam doğru değildir).

Benim için hem hayatta hem de işte bazı prensipler vardır ki asla çiğnenmemelidir: Herkesin hakkına saygı göstermek bunlardan biridir. Kazanılmış olanın tanınmaması ve ödenmemesi, benim gözümde kabul edilemez ve inandığım adalet ile profesyonellik değerlerine aykırıdır.

Bu konular çoğu zaman açıkça konuşulmaz; ancak taraftara gerçekte ne olduğunu açıklamanın doğru olduğuna inanıyorum. Siz ve İstanbul şehri daima kalbimde yer alacaksınız, bugün ve gelecekte sizlere en iyisini diliyorum.

Teknik direktöre ve onun harika ekibine özel bir teşekkürler. Galatasaray'ın tarihini yazmaya devam edeceğinizden eminim. Paylaştığımız anlar için tüm takım arkadaşlarıma ve Florya'daki tüm emekçilere yürekten teşekkür ederim.

Sevgiyle, Álvaro"

Alvaro Morata, Sosyal Medya, Galatasaray, Futbol, Sözler, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Morata Galatasaray'ı fena bombaladı: Verilen sözler tutulmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic:
    dertetme kanka onların huyu bu. fetocu bunlar anında dönerler 0 1 Yanıtla
  • Hasan 78:
    Emek hırsızları demiş 0 1 Yanıtla
  • emir2003:
    Galatasaray tarih yazmaya devam ediyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Bülent Ersoy’dan meslektaşlarına ağır gönderme Bülent Ersoy'dan meslektaşlarına ağır gönderme
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Ofisinde çıplak gezip kadın çalışanları taciz eden doktorun diploması iptal edildi Ofisinde çıplak gezip kadın çalışanları taciz eden doktorun diploması iptal edildi
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu 6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

09:24
Bakan Yumaklı: Dört bölgede yangın kontrol altında
Bakan Yumaklı: Dört bölgede yangın kontrol altında
08:13
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
07:40
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
07:21
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:50
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
13:44
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
13:39
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
13:10
Resmi teklif yapıldı bile Süper Lig devinden Zinchenko bombası
Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devinden Zinchenko bombası
13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 09:48:06. #7.11#
SON DAKİKA: Morata Galatasaray'ı fena bombaladı: Verilen sözler tutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.