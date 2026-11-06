MotoGP'de sezonun 20. yarışı Katar'da yapılacak, sprint yarışı yarın start alacak - Son Dakika
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MotoGP'de sezonun 20. yarışı Katar'da yapılacak, sprint yarışı yarın start alacak

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MotoGP'de sezonun 20. yarışı, Katar'ın Lusail kentindeki Lusail Pisti'nde koşulacak. 11 turluk sprint yarışı yarın TSİ 19.00'da, 22 turluk yarış ise 8 Kasım Pazar TSİ 19.00'da start alacak; Endonezya GP'sinde omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

MotoGP'de sezonun 20. yarışı Katar'da gerçekleştirilecek.

Lusail kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 14.40'ta, 11 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 19.00'da başlayacak.

22 turluk yarış ise 8 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da start alacak.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 399

2. Jorge Martin (İspanya): 355

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 332

4. Pedro Acosta (İspanya): 295

5. Ai Ogura (Japonya): 278

Kaynak: AA
Toprak RazgatlıoğluEndonezyaKatarSporSon Dakika

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