Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Almanya 'da düzenlenecek sezonun 10. etabıyla devam edecek.

Kaynak: AA

Motosiklet, Chemnitz, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MotoGP'de sıradaki durak Almanya - Son Dakika

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