MotoGP'de sıradaki durak Almanya - Son Dakika
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MotoGP'de sıradaki durak Almanya

17.06.2022 10:16
MotoGP'de sıradaki durak Almanya

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Almanya'da düzenlenecek sezonun 10. etabıyla devam edecek.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Almanya'da düzenlenecek sezonun 10. etabıyla devam edecek.

Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 19 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te, 30 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar Enea Bastianini (Gresini) 3, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) 2'şer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Almanya'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 147 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 125

3. Enea Bastianini (İtalya): 94

4. Johann Zarco (Fransa): 91

5. Francesco Bagnaia (İtalya): 81

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Kaynak: AA

Motosiklet, Chemnitz, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MotoGP'de sıradaki durak Almanya - Son Dakika

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