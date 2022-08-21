MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo ) 5, Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Kaynak: AA

Francesco Bagnaia, Avusturya, Ducati, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MotoGP Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı - Son Dakika

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