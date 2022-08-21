MotoGP Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı - Son Dakika
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MotoGP Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

21.08.2022 16:30
MotoGP Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı Avusturya Prix'sinde Ducati takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia birinci oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı Avusturya Prix'sinde Ducati takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. mücadelesi, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.

Bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçen Bagnaia, üst üste 3, bu sezon 5, kariyerinin ise 9. galibiyetine ulaştı.

Liderin 0.492 saniye gerisinde Fransız Fabio Quartararo ikinci, Bagnaia'nın 2.163 saniye arkasında Avustralyalı Jack Miller üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonluk adaylarından İspanyol Aleix Espargaro ise yarışı 6. sırada bitirdi.

MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 5, Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Sezonun 14. yarışı San Marino Grand Prix'si, 4 Eylül Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 200 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 168

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 156

4. Johann Zarco (Fransa): 125

5. Jack Miller (Avustralya): 123

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Kaynak: AA

Francesco Bagnaia, Avusturya, Ducati, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MotoGP Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı - Son Dakika

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