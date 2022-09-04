MotoGP San Marino Grand Prix'sini Bagnaia kazandı - Son Dakika
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MotoGP San Marino Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

04.09.2022 17:16
MotoGP San Marino Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan San Marino Grand Prix'sini Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia kazandı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan San Marino Grand Prix'sini Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. mücadelesi, İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçen Bagnaia, üst üste 4, bu sezon 6, kariyerinin ise 10. galibiyetine ulaştı.

Liderin 0.034 saniye gerisinde Enea Bastianini (Gresini) ikinci, Bagnaia'nın 4.212 saniye arkasında İspanyol Maverick Vinales ise üçüncü sırayı aldı.

MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 6, Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Sezonun 15. yarışı İspanya Grand Prix'si,18 Eylül Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 212 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 181

3. Aleix Espargaro (İspanya): 178

4. Enea Bastianini (İtalya): 138

4. Johann Zarco (Fransa): 125

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Kaynak: AA

Francesco Bagnaia, San Marino, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MotoGP San Marino Grand Prix'sini Bagnaia kazandı - Son Dakika

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