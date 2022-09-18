MotoGP Aragon Grand Prix'sini Bastianini kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

MotoGP Aragon Grand Prix'sini Bastianini kazandı

18.09.2022 16:44
MotoGP Aragon Grand Prix'sini Bastianini kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Aragon Grand Prix'sini, Gresini sürücüsü İtalyan Enea Bastianini kazandı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Aragon Grand Prix'sini, Gresini sürücüsü İtalyan Enea Bastianini kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. mücadelesi, İspanya'nın Aragon özerk bölgesindeki 5,1 kilometrelik MotorLand Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Üçüncü sıradan başladığı yarış boyunca liderlik mücadelesini sürdüren Bastianini, son turda yaptığı atakla vatandaşı Francesco Bagnaia'yı geride bıraktı ve bitiş çizgisini ilk sırada geçerek bu sezon dördüncü kez podyumun zirvesine çıktı.

Liderin 0.042 saniye gerisinde Bagnaia (Ducati Lenovo) ikinci, Bastianini'nin 6.139 saniye arkasında İspanyol Aleix Espargaro (Aprilia) ise üçüncü sırayı aldı.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, İspanyol Marc Marquez ile motorlarının temas etmesi sonucu ilk turda kaza yaparak yarış dışı kaldı. Olayın ardından motorunun dengesinde sorun yaşayan Marquez, bu kez Takaaki Nakagami'nin aracıyla temas yaşadı ve kazanın ardından iki pilot da yarıştan çekildi.

MotoGP'de şu ana kadar Bagnaia 6, Bastianini 4, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si, 25 Eylül Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 211 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 201

3. Aleix Espargaro (İspanya): 194

4. Enea Bastianini (İtalya): 163

4. Jack Miller (Avustralya): 134

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Enea Bastianini, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MotoGP Aragon Grand Prix'sini Bastianini kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
12:56 ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:34:35. #1.12#
SON DAKİKA: MotoGP Aragon Grand Prix'sini Bastianini kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement